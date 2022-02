SNAI – Serie A: Il Napoli rischia contro Sarri Milan e Inter, anticipi da risultato pieno

(Adnkronos) –

Spalletti gioca da favorito in casa della Lazio, ma le quote restano piuttosto equilibrate: «1» a 2,90, «2» a 2,45. Rossoneri a 1,45 con l’Udinese, nerazzurri a 1,33 in casa del Genoa. Juventus da «2» in casa dell’Empoli, che tra le proprie mura ha vinto solo tre volte in tredici partite.

Milano, 24 febbraio 2022 – Ostacolo Sarri sulla via dello scudetto: il Napoli, oggi a due punti dalla vetta, deve battere proprio uno dei suoi tecnici più amati nel recente passato, per non perdere contatto con il vertice. La sfida di domenica sera all’Olimpico con la Lazio è di quelle aperte a ogni risultato, come testimoniano le quote stilate dagli analisti Snai, che vedono gli azzurri favoriti a 2,45, ma i biancocelesti completamente in gioco, a 2,90. Terza opzione, la «X», a 3,30. La Lazio può contare sul fattore campo, che nei recenti scontri diretti è stato decisivo: infatti, se il Napoli ha vinto sul proprio terreno le ultime cinque sfide in campionato (compreso il 4-0 di questa stagione), i biancocelesti hanno risposto con due successi interni nelle scorse due annate. Tra i possibili bomber, confronto testa a testa fra Immobile e Osimhen, entrambi a 2,50. Mertens (doppietta all’andata) segue a 2,75, Milinkovic-Savic è a 3,50.

Udinese, mal di trasferta – A proposito di scudetto, il 27° turno della Serie A si apre con i due anticipi del venerdì che vedono in campo Milan e Inter. La capolista rossonera ospita a San Siro l’Udinese e viaggia a bassa quota: il segno «1» non supera 1,45, mentre il «2» dei friulani (che nelle ultime tre trasferte hanno raccolto un solo punto, con zero gol all’attivo) vale 7 volte la posta e la «X» è un’ipotesi da 4,50.

Genoa, con Blessin è «X» – Ancora più bassa, 1,33, la quota della vittoria dell’Inter, che gioca a Marassi contro un Genoa che con Blessin ha ottenuto quattro pareggi consecutivi. Il quinto si gioca a 5,25, mentre il successo rossoblù sale fino a 8,75. Con il tecnico tedesco, il Grifone è sinonimo di Under. Stavolta però gli analisti Snai, puntando sull’attacco nerazzurro, prevedono l’Over, dato a 1,55 (Under a 2,30).

Spezia-Roma, prevale il «2» – Tra le altre, la Juventus domani va a caccia dei tre punti in casa dell’Empoli. Missione più che possibile, visto che il «2» bianconero è dato a 1,65. I toscani sono fermi alla vittoria in casa del Napoli del 12 dicembre, dopo di che hanno messo in fila cinque pareggi e quattro sconfitte. Pessimo il loro rendimento casalingo, con soli tre successi in tredici partite. Con queste premesse, il segno «1» si impenna fino a 5,25, il pareggio si ferma a 4,00. La Roma, in casa dello Spezia, prova a tornare ai tre punti dopo tre pareggi consecutivi. Il «2» giallorosso è l’esito più probabile, a 1,80, i liguri si giocano a 4,50. Equilibrio tra Sassuolo (2,65) e Fiorentina (2,50), match da «1» tra Torino (1,65) e Cagliari (5,50), così come nel derby tra Verona (1,55) e Venezia (6,25). Strada in salita per la Salernitana (3,30) nel match casalingo contro il Bologna (2,20). Lunedì sera, chiusura del turno a Bergamo, con l’Atalanta (1,45) nettamente avanti alla Samp (6,75).

