Canalys ha svelato i top vendor in Italia per smartphone distribuiti nel 2021.

Al comando della classifica c’è Samsung, che detiene una fetta di mercato del 31%. Nonostante ciò, il colosso coreano ha subito una perdita del 22% rispetto allo scorso anno.

Cresce invece Xiaomi: il colosso cinese registra un aumento del 34% rispetto al 2021 e il 25% della quota mercato del paese.

“Ancora una volta i nostri Xiaomi Fan italiani ci hanno premiato. In quasi 4 anni ci hanno permesso di fare una grande scalata e ottenere successi fantastici. Ne è la prova il secondo posto in Italia per smartphone spediti nell’anno che si è appena chiuso, e la crescita che viviamo giorno dopo giorno” – afferma Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “In un 2021 sfidante per tutti i player del settore abbiamo ottenuto un risultato grandioso. Infatti, tra i ‘big three’ siamo gli unici ad aver ottenuto una crescita in termini di spedizioni. Anche quest’anno continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per assicurarci di portare sul mercato i migliori prodotti a prezzi accessibili.”