Silvergate annuncia l’espansione della rete di scambio Silvergate per includere gli euro

LA JOLLA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Silvergate Capital Corporation (“Silvergate” o la “Compagnia”) (NYSE: SI), il fornitore leader di soluzioni innovative di infrastruttura finanziaria per l’industria della moneta digitale, ha annunciato oggi Euro SEN – un’espansione della Silvergate Exchange Network (“SEN”) – per permettere ai clienti di trasferire euro quasi in tempo reale, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

“Il SEN, che recentemente ha superato 1 trilione di dollari in volumi di pagamento cumulativi, è parte integrante delle operazioni quotidiane dei nostri clienti di valuta digitale”, ha detto Alan Lane, amministratore delegato di Silvergate. “Il lancio di Euro SEN è un’estensione del nostro impegno a costruire una piattaforma di pagamenti superiore e siamo entusiasti che i nostri clienti possano ora muovere euro 24/7 proprio come fanno con i dollari statunitensi”.

Euro SEN è stato costruito usando la stessa tecnologia dei binari di pagamento SEN in dollari statunitensi esistenti e permette ai clienti di inviare euro ad altri clienti Silvergate con accesso immediato ai fondi. Inoltre, i clienti possono convertire senza problemi gli euro da e verso i dollari statunitensi in tempo quasi reale.

La tecnologia, accessibile tramite l’API proprietaria di Silvergate e la sua piattaforma bancaria online, permette agli scambi di valuta digitale e agli investitori istituzionali di limitare l’esposizione alle fluttuazioni dei prezzi durante la notte in tutto il mondo e di approfittare di ulteriori opportunità di trading.

Informazioni su Silvergate

Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) è il fornitore leader di soluzioni e servizi innovativi di infrastruttura finanziaria per la crescente industria della valuta digitale. La piattaforma di pagamenti in tempo reale dell’azienda, conosciuta come Silvergate Exchange Network, è il cuore della sua suite cliente-centrica di soluzioni di pagamento, prestito e finanziamento che servono una classe in espansione di aziende e investitori di valuta digitale in tutto il mondo. Silvergate sta permettendo la rapida crescita dei mercati di valuta digitale e sta rimodellando il commercio globale per un futuro di valuta digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

