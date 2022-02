 Seoul Viosys annuncia che Violeds sterilizza anche la variante omicron

ANSAN, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), azienda specializzata in semiconduttori ottici, ha annunciato un risultato sperimentale che conferma che la sua tecnologia Violeds sterilizza al 99.99% la variante omicron (SARS-CoV-2 variante: B.1.1529), che si è propagata in tutto il mondo, in un secondo.





Seoul Viosys ha condotto il test di sterilizzazione omicron presso il Virology Research Institute dell’University College of Medicine della Corea ed è stato confermato che il virus omicron esposto ai LED Viosys è stato sterilizzato al 99,99% in un solo secondo.

Seoul Viosys conduce vari esperimenti di sterilizzazione utilizzando la propria tecnologia Violeds dal 2019. Nel luglio 2021, in un esperimento congiunto con un’équipe di ricercatori dell’università della Corea, è stato confermato che Violeds sterilizzava (rendendola inattiva) la variante Delta (SARS-CoV-2: B.1.617.2) in un secondo al 99,3%. L’équipe di bioricercatori di Seoul Viosys ha pubblicato dati della ricerca che indicano che lo sterilizzatore che purifica l’aria applicando tecnologia Violeds potrebbe abbassare il rischio d’infezione a mezzo aria di un trentesimo. Nel novembre 2021 Seoul Viosys ha fornito gratuitamente sterilizzatori che purificano l’aria a 300 piccoli esercizi commerciali che erano a malapena riusciti a sopravvivere durante la pandemia di COVID-19 e, in base a un’indagine condotta presso i proprietari dei negozi, non è stato trovato alcun caso confermato nei negozi interessati.

Inoltre, in occasione del CES del gennaio 2022, nelle sale da conferenza, nei ristoranti e nei veicoli sono stati installati purificatori d’aria portatili (nome del modello: VAC) con tecnologia Violeds applicata e grazie a ciò non si è verificato un solo caso confermato tra i dirigenti e impiegati di Seoul Viosys. Il VAC può essere acquistato nella pagina iniziale di LEDVANCE (https://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/uv-c-disinfection).

Violeds è una tecnologia pulita che impedisce il proliferare di virus e batteri con LED ultravioletti (UV) che hanno potere sterilizzante e deodorante. Per non menzionare purificatori d’aria e condizionatori, questa tecnologia può essere applicata anche agli impianti di condizionamento di palazzi e automobili, riducendo la possibilità d’infezione imputabile alle goccioline disperse nell’aria e mantenendo piacevoli gli ambienti chiusi, facendo circolare l’aria interna.

“Dati i risultati di questo test condotto su omicron, prevediamo che le varianti di COVID-19 che continuano a emergere, coma la Deltacron, possano essere completamente sterilizzate con prodotti Violeds”, ha dichiarato un funzionario di Seoul Viosys. “Continueremo ad applicare la tecnologia Violeds a vari prodotti, per creare un ambiente in cui sia possibile respirare aria pulita e sicura a casa e nei ristoranti, nei mezzi di trasporto e in strutture polivalenti.”

Aggiungendo che “Violeds è una tecnologia di sterilizzazione innovativa che abbiamo sviluppato e di cui abbiamo iniziato la produzione di massa per la prima volta al mondo e nessuno può metterla in produzione senza il permesso di utilizzo dei brevetti di Seoul Viosys, della sua affiliata SETi negli Stati Uniti e di NS (Nitride Semiconductor), partner strategico in Giappone.”

Informazioni su Seoul Viosys

Seoul Viosys è un fornitore di soluzioni a tutto campo per LED UV, laser a cavità verticale a emissione superficiale (vertical cavity surface emitting laser, VCSEL), sorgenti luminose di nuova generazione per sensori 3D e laser e “Micro Clean Pixel” RGB a pixel singolo per display. Fondata nel 2002 come filiale di Seoul Semiconductor, ha raggiunto il primo posto nel mercato dei LED UV (LEDinside, 2019). Seoul Viosys vanta un ampio portafoglio di LED UV che spazia attraverso tutti gli spettri di lunghezze d’onda da 200 a 1600 nm, comprese radiazioni ultraviolette (UV), visibili e infrarosse. L’azienda conta più di 4.000 brevetti associati alla tecnologia LED UV. La sua principale tecnologia LED UV, Violeds, fornisce ottime soluzioni di sterilizzazione e disinfezione intensa (UV-C), rigenerazione della pelle (UV-B), purificazione dell’acqua/aria e coltivazione efficace per l’orticoltura, a una vasta gamma di settori industriali. Nel 2018 Seoul Viosys ha acquisito RayCan, specialista di optoelettronica di spicco, per aggiungere la tecnologia VCSEL avanzata che supporta il riconoscimento facciale degli smartphone e la guida automatica e ne ha avviato la produzione in massa. Nel gennaio 2020 ha introdotto un sensazionale “Micro Clean Pixel” che potrebbe rivoluzionare il mercato degli schermi. Per ulteriori informazioni visitare http://www.seoulviosys.com/en.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

