Sanremo2022 il commento della seconda serata

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo è ormai archiviata. Abbiamo ascoltato le altre 13 canzoni e assistito a uno spettacolo che diverte con le performances di Checco Zalone, mattatore della serata.

Serata che si chiude con oltre venti minuti di anticipo rispetto al solito. Da registrare l’assenza dell’ultim’ora di Luca Argentero, previsto ospite della serata, che ha dovuto dare forfait per un lutto familiare.

Ad affiancare Amadeus c’è Lorena Cesarini, protagonista in apertura di serata con un monologo sul razzismo.

Checco Zalone mattatore della serata

Senza Fiorello, il Festival di Sanremo 2022 annovera Checco Zalone protagonista indiscusso della seconda serata. In crescendo le sue performances che strappano risate. Ottimo dei panni di trapper, con il brano Poco Ricco, senza escludere quella in cui veste i panni del virologo Oronzo Carrisi. Sul palco dell’Ariston canta una seconda canzone: “Pandemia ora che vai via” e la prima strofa che recita “La curva è andata giù, sta per finire il sogno; nessuna si spaventa più, manco a Codogno”.

Sanremo 2022: le canzoni della seconda serata

Musicalmente parlando incanta la canzone di Elisa. Bene anche Fabrizio Moro ed Emma che ritorna sul palco dell’Ariston con un brano innovativo e diverso dal suo solito repertorio. Ottimo anche il debutto di Aka7even.

Classifica Generale Sala Stampa

Dopo la seconda serata, è stata stilata la classifica generale della sala stampa. Elisa spopola: protagonista sia del secondo blocco di cantanti ma anche delle due serate.