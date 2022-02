Sanremo, Monica Setta special stasera a Isoradio

Stasera alle 20 appuntamento per un’ora con lo speciale Sanremo di Monica Setta su Isoradio per commentare canzoni ospiti e look della edizione numero 72 del festival. Oggi e domani alle 15 la conduttrice di uno mattina in famiglia, padrona di casa della trasmissione quotidiana di attualità politica su isoradio “Il Sorpasso”, si collegherà con l’Ariston dove ci sono gli inviati della rete radiofonica rai ma ospiterà anche tantissimi ospiti a partire dal direttore di Lifestyle blog Bruno Bellini. Con lui Piero Mazzocchetti, Franco Simone, Rosanna Lambertucci, Rossella Erra, Tata Francesca Valla, i giornalisti Giuseppe Fantasia del Foglio e Lorenza Sebastiani del Giornale ma anche Marino Bartoletti, Fanny Cadeo oltre ai cantanti in gara e agli ospiti della finale del festival