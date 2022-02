Sanremo, il maestro pasticcere: “Contagi frenano consumi ma commercio in ripresa su 2021”

(Adnkronos) – “Nonostante non ci troviamo nella stessa situazione di lockdown dello scorso anno, da dopo l’Epifania si vedono davvero poche persone a causa dei contagi. In questi ultimi giorni, forse, si sta muovendo qualcosa per il commercio, ma gli effetti del Covid si sentono ancora”. Lo afferma a Adnkronos/Labitalia

Alessandro Racca

, maestro pasticcere cioccolatiere e gelatiere di Imperia, famoso a livello internazionale per saper coniugare i sapori della più solida e antica tradizione italiana con le tendenze più moderne ed attuali.

“Certo – ammette – le persone tendono a non allontanarsi per acquistare prodotti alimentari affidandosi al commercio di vicinato. Questo dà un minimo di soddisfazione alle nostre attività sia a domicilio che anche per asporto”.

“Per il festival di Sanremo – sottolinea – quest’anno ho creato dei cioccolatini alla lavanda con gli ‘scogli’ dolcetti con nocciole granella di cacao zucchero che ricordano gli scogli che si trovano davanti ai porti come quello di Sanremo”.