sanremo2022 è Sanremo… anche sui social

Non solo giornali e tv, la settimana del Festival di Sanremo monopolizza anche le discussioni online: sulle piattaforme, infatti, non si parla d’altro.

Cantanti, musica, sketch e performance degli ospiti sono al centro di tutte le conversazioni e scatenano veri e propri dibattiti tra gli utenti. Ma quali artisti hanno raccolto più successo in termini di follower sui social, a seguito della loro partecipazione al Festival?

È questo il primo parametro analizzato da Inflead, piattaforma di Influencer Marketing Intelligence, che inaugura oggi la prima di una serie di analisi sulle performance social dei 25 concorrenti in gara al 72° Festival di Sanremo, degli ospiti e dei conduttori.

L’analisi è stata condotta sui due social più in voga del momento, Instagram e TikTok. In particolare, per ogni profilo esaminato, è stata analizzata nell’arco temporale delle prime due serate la crescita del numero di follower sui due social*.

Ecco su cosa si concentra questa prima analisi di Inflead:

La crescita della popolarità su Instagram: i risultati dimostrano che tutti hanno assistito a una crescita di follower, in particolare gli artisti emergenti, ma a guidare la classifica, in ordine, sono:

La stessa analisi è stata fatta su TikTok, la piattaforma che sta conquistando anche il mondo della musica. Le star che hanno visto crescere maggiormente il proprio numero di follower dall’inizio della manifestazione sono:

*Le percentuali si riferiscono alla crescita dei follower dalla mattina del 1/2/2022 (prima dell’inizio del Festival) al 3/2/2022 (dopo le prime due serate)