Sanremo 2022, la scaletta della prima serata

Sanremo 2022 al via. Ecco la scaletta dei big in gara nella serata di apertura (1 febbraio 2022) che non sono ancora in ordine di apparizione (articolo in aggiornamento)

Gianni Morandi con Apri tutte le porte

Noemi con Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista con Ciao, ciao

Yuman con Ora e qui

Mahmood e Blanco con Brividi

Giusy Ferreri con Miele

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir con Domenica

Rkomi con Insuperabile

Michele Bravi con Inverno dei fiori

Ana Mena con Duecentomila ore

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare

Dargen d’Amico con Dove si balla

Ospiti e protagonisti della prima serata

Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti e Fiorello.

Super ospiti i Måneskin, che dopo la vittoria dello scorso anno e il trionfo all’Eurovision tornano sul palco dell’Ariston. Presenti anche i Meduza. Spazio poi alla tv con Raoul Bova e Nino Frassica che presenteranno la nuova stagione di “Don Matteo“. Ospite sportivo il tennista Matteo Berrettini.