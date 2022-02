Sanremo 2022, quarta serata: duetti e cover, ecco cantanti e canzoni

(Adnkronos) – Evento nell’evento stasera a Sanremo 2022, con l’attesa quarta serata del festival dedicata a duetti e cover degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, che per la prima volta possono includere brani internazionali.

Ecco i duetti e le cover:

Achille Lauro con Loredana Bertè su ‘Sei Bellissima’; Ana Mena con Rocco Hunt con medley energico e ritmato, Aka7even e Arisa omaggeranno Alex Baroni a 20 anni dalla morte cantando ‘Cambiare’; Dargen D’Amico ‘La bambola’ di Patty Pravo; Ditonellapiaga e Rettore hanno scelto ‘Nessuno mi può giudicare’ di Caterina Caselli.

Elisa interpreta ‘What a feeling’ di Irene Cara, iconico brano dalla colonna sonora di ‘Flashdance’; Emma e Francesca Michielin insieme sul palco per intonare ‘Baby on more time’ di Britney Spears; Fabrizio Moro ha scelto ‘Uomini soli’ dei Pooh; Gianni Morandi si cimenta in un medley coinvolgente con Mousse T alla direzione dell’orchestra.

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo canta ‘Io vivrò senza te’ di Battisti-Mogol; Giovanni Truppi con Capossela e Mauro Pagani interpretano ‘Nella mia ora di libertà’ di Fabrizio De Andrè; Le Vibrazioni con la band inglese Sophie and The Giants portano all’Ariston ‘Live and Let Die’, la canzone principale del film di James Bond ‘Agente 007 – Vivi e lascia morire’, scritta da Paul e Linda McCartney ed originariamente eseguita dalla band di McCartney, i Wings, per l’album omonimo della colonna sonora.

Hishsob, Hu e Mr Rain rivisitano ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco; Irama e Gianluca Grignani cantano insieme la hit di quest’ultimo ‘La mia storia tra le dita’; Iva Zanicchi propone un omaggio a Milva con ‘Canzone’ di Don Backy e Detto Mariano; La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra propongono ‘Be my baby’ di The Ronettes; Mahmood & Blanco cantano ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli; Massimo Ranieri e Nek per ‘Anna Verrà’ di Pino Daniele; Michele Bravi ‘Io vorrei, non vorrei ma se vuoi’ di Mogol-Battisti; Noemi si cimenta in ‘(You make me fell like) A Natural woman’ di Carole King portata al successo da Aretha Franklin.

Rkomi con i Calibro 35 propongono un medley di Vasco Rossi; Sangiovanni duetta con Fiorella Mannoia sulle note di ‘A muso duro’; Matteo Romano canta con Malika Ayane ‘Your song’ di Elton John; Tananai e Rosa Chemical propongono un omaggio a Raffaella Carrà con ‘A far l’amore comincia tu’; Yuman con la pianista Rita Marcotulli ‘My Way’ di Frank Sinatra.