Sanremo 2022, Mara Venier: “FantaSanremo? Bonus per ospitata a Domenica In”

(Adnkronos) – “Quando ho sentito Aka7even chiedere ad Amadeus il permesso di salutare la zia Mara ho pensato: però vedi, ha una zia che si chiama Mara. Poi ho cominciato a ricevere tantissimi messaggi, mi hanno spiegato che era il FantaSanremo e l’ho trovato stupendo. Adoro questa cosa”. Mara Venier in un’intervista all’Adnkronos si è detta entusiasta di essere stata scelta per uno dei ‘bonus’ del FantaSanremo. L’artista che rivolge “saluti alla zia Mara” dal palco dell’Ariston riceve infatti 20 punti nel gioco che tra gli artisti di Sanremo 2022 sta diventando una gara parallela a quella per la vittoria del festival.

“Sono divertitissima. A questo punto, domenica 6 febbraio, nella puntata di ‘Domenica In’ in onda da Sanremo, oltre al vincitore vero e proprio di Sanremo 2022, festeggeremo anche quello del FantaSanremo. E vi dico una cosa, anche io lancio un ‘bonus’, l’artista che accumula più ‘saluti alla zia Mara’ vince un buono per un’ospitata a ‘Domenica In'”, ha concluso ridendo la conduttrice, appena atterrata a Genova proprio per raggiungere Sanremo e condurre in diretta dal Teatro Ariston la puntata post-festival di ‘Domenica In’.