Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: l’assedio dei fan – Video

(Adnkronos) – Quando Blanco arriva dall’ingresso laterale dell’hotel de Paris su un van coi vetri oscurati, la folla di ragazzini da ore in strada, in Corso Imperatrice a Samremo, si sposta dall’ingresso per salire sui muretti e azzardare uno scatto anche sfocato.

Ma è lui, partner di Mahmood in questa edizione del festival, a ripagare gli sforzi dei fan, che da ore assediano l’hotel nella speranza di vedere apparire i due. Riccardo Fabbricioni, questo il vero nome di Blanco, esce a salutarli, nel delirio generale e l’esasperazione dei sei vigili presenti, per il blocco creatosi nel tratto di strada davanti all’albergo. (di Silvia Mancinelli)