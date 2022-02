sanremo 2022 la vittoria di Amadeus. Rai, flop organizzazione stampa

Si è conclusa la settimana del Festival di Sanremo 2022. Il tris di Amadeus sancisce la sua vittoria in termini di numeri. E’il Festival che coinvolge i giovani, grazie anche alla commistione di generi musicali portati sul palco dell’Ariston. Ma non solo: mai la kermesse aveva raggiunto il 60% di share, segno di come l’evento sia stato seguito da gran parte del paese.

Sul fronte musicale, con Amadeus c’è stata la consacrazione del made in Italy musicale, Maneskin docet con la vittoria all’Eurovision. Segno di come il nostro paese non sia rappresentato solo dalla classica canzone d’amore per antonomasia, ma anche dalle tendenze e dai generi del momento. E la vittoria di Mahmood e Blanco può rappresentare quella sorta di continuità anche in prospettiva europea. Un grande lavoro di squadra, di Amadeus e di tutto il gruppo Rai. Voto 9

Mahmood e Blanco trionfano in questa edizione. Senza dubbio è la canzone più bella del Festival, un brano da “Brividi” per l’appunto. Adesso a loro l’arduo compito di rappresentare l’Italia all’Eurovision. Voto 9

Sul podio poi Elisa (voto 8) con un bellissimo brano e Gianni Morandi, che si colloca sul gradino più basso: a 77 anni dimostra una grande energia e verve. Voto 8,5

Sempre sul fronte televisivo, un 8,5 a Roberta Capua: ha condotto brillantemente (in compagnia) il Primafestival, accompagnandoci in questa intensa settimana. Un volto che piace e convince ai telespettatori. Dopo l’esperienza di successo con Vita in diretta Estate, e quella sanremese, meriterebbe ancora di più!

Rai, flop organizzazione stampa

Rai per i giornalisti, voto 4. Se Sanremo è stato un trionfo di squadra, non è stato altrettanto verso i rapporti con la stampa. Per una Rai che dovrebbe guardare al futuro (e alla comunicazione) quest’anno è stato fatto un passo indietro clamoroso. Come già scritto in un altro articolo, il direttore Stefano Coletta aveva dichiarato in apertura che doveva essere “Il Festival di tutti”. Ma non è stato così per quanto concerne la stampa. Teatro Ariston aperto al 100%, sala stampa solo per pochi eletti.

Non sappiamo quali siano stati i criteri e le modalità di scelta, se si è badato ad anzianità della testata, al blasone, al ranking Google o a simpatie. Cosa che è emersa dalle conferenze stampa, dove abbiamo scoperto ci fossero anche testate nate di recente, soltanto pochi mesi fa. Come mai?

E, in tempi di emergenza sanitaria, si è pensato bene di considerare solo una esigua parte (150) di giornalisti per la giuria stampa senza coinvolgere in modalità “smart working” gli altri che per anni ne hanno fatto parte. E a precisa domanda nella conferenza del lunedì, i vertici Rai hanno glissato. Durante la serata cover, anche “gli esclusi” hanno ricevuto un sms dall’azienda incaricata per le votazioni (che ha curato i sondaggi negli ultimi anni) per inviare le proprie preferenze: un altro errore del sistema comunicativo.

Stessa cosa dicasi per l’assegnazione del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, dove i coordinatori hanno ricevuto un database privo di nomi, anche di chi ne ha fatto parte per tanti anni.