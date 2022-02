Sanremo 2022, Jovanotti: “Votiamo Morandi, Gianni sei tutti noi”

(Adnkronos) – “Ultima serata del festival…Votiamo Morandi!!!!!!!!!!!!! Forza grande Gianni sei tutti noi! E grazie per questa bellissima esperienza”. Jovanotti fa il tipo per Gianni Morandi mentre prende il via l’ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Morandi può puntare alla vittoria, soprattutto dopo l’ottimo risultato ottenuto con Jovanotti nella quarta serata, dedicata a duetti e cover.

“Questa è stata un’edizione bella, con molto bei pezzi in gara e un ottimo cast di artisti. Gianni Morandi e io all’inizio di settembre ci siamo parlati e da quella telefonata è nata l’idea di presentare una canzone ad Amadeus scritta da me e cantata da lui (che come tutti i grandi interpreti sono “autori” perché fanno vivere i pezzi). Mi sono messo al lavoro e con l’aiuto di Riccardo Onori abbiamo sviluppato un provino che avevo fatto in aprile e che era li in attesa”, scrive Jovanotti su Instagram.

“Per farla breve a dicembre abbiamo saputo che Gianni stato ammesso alla gara. Da quel momento una fila di cose belle si sono succedute”, prosegue. “E cosi stasera Gianni è in finale e se la gioca per il podio, una cosa che pochi giorni pensavamo improbabile sebbene fossimo felici di partecipare perché Apri tutte l’abbiamo amata da subito di un amore che è sempre cresciuto. È una canzone pop circondata di entusiasmo e del lavoro di una squadra di gente appassionata, gente dì qualità. Oggi ne siamo pazzi perché la sentiamo entrare nella vita di molte persone”, dice Lorenzo Cherubini prima dell’ultimo appello: “Votiamo Morandi!!!!!!!!!!!!! forza grande Gianni sei tutti noi! e grazie per questa bellissima esperienza!”.