sanremo2022 “Il Festival di tutti”… ma non per la stampa!

“Sarà davvero il festival di tutti, ancora più degli altri anni” – annunciava così in conferenza stampa il direttore di Rai1, Stefano Coletta, alla vigilia della kermesse canora italiana.

Una grande emozione per la riapertura del Festival con la presenza del pubblico. Ma non è stata la stessa cosa per i giornalisti.

Pur essendo ancora nel pieno di un’emergenza sanitaria, quest’anno la Rai ha deciso di allestire nuovamente la sala stampa presso il Casinò di Sanremo, con un lieve incremento di giornalisti presenti e accreditati nella città dei fiori. Oltre che ridimensionare la Giuria Stampa a 150 elementi. Il tutto così come spiegato nel regolamento del Festival di Sanremo 2022. In quello del 2021, invece, nessuna menzione a numeri.

Con una grande differenza rispetto allo scorso anno, dove c’è stato maggior coinvolgimento e partecipazione anche per chi, purtroppo, è stato costretto a seguire il Festival da casa in modalità “smartworking” nel bel mezzo dell’emergenza Covid-19.

Per il 2022 è stata fatta un’ulteriore selezione, sia tra invitati in Sala Stampa sia tra chi deve votare. Senza alcuna spiegazione in merito a criteri di scelta e quant’altro, lasciando fuori chi per anni ha fatto parte della Giuria Stampa. Teatro pieno, sala stampa ridimensionata ma nessuna proroga o coinvolgimento per chi, purtroppo, deve rimanere a casa.

Anche nella conferenza stampa di presentazione, a precisa domanda posta, i vertici Rai hanno glissato l’argomento facendo passare per disinformato chi ha posto la domanda e soprattutto in assenza di contraddittorio.

Insomma, per una Rai che dovrebbe guardare al futuro, in questo 2022 è stato fatto un passo indietro. Peccato: eppure bastava poco!