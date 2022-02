Sanremo 2022, ‘giù le mani da Grignani’: il post del prof Saraceni

(Adnkronos) – Il professor Guido Saraceni in campo per difendere Gianluca Grignani, criticato e attaccato dopo la performance nella quarta serata di Sanremo 2022. Con un post condiviso centinaia di volte, l’accademico fa scudo al cantante, preso di mira dopo l’apparizione al Festival. “Nel 1995, quando portò a Sanremo “Destinazione paradiso”, dichiarò senza mezzi termini che gli era capitato di pensare al suicidio. ‘L’ho scritta perché mi volevo ammazzare’, disse con tutta l’ingenuità del mondo, raggelando la sala stampa. In molti pensarono che fosse una trovata pubblicitaria di cattivo gusto. È passato molto tempo prima che raccontasse in televisione di essere stato molestato e picchiato da un pedofilo, quando aveva solo dieci anni. Prima che parlasse della sua amica morta di leucemia”, scrive Saraceni.

“In questi anni l’abbiamo visto cambiare, soffrire e combattere contro i suoi demoni. Anche per questo motivo trovo veramente sgradevoli e inopportune le critiche che gli stanno piovendo addosso dopo la performance di ieri. Grignani è un cantautore di primissimo livello, incoronato esplicitamente da Vasco e da tanti altri per le sue qualità artistiche. Ma è soprattutto un essere umano al quale dobbiamo lo stesso rispetto che meritano tutte le persone che stanno attraversando un periodo difficile”, aggiunge.

“Come recitava Stefano Accorsi, chiudendo il suo monologo, in un bel film di tanti anni fa: ‘Non puoi giudicare la vita degli altri. Perché comunque non puoi sapere proprio un c…o della vita degli altri’. Teniamolo sempre a mente. Forza Gianluca, siamo tutti con te”, conclude Saraceni.