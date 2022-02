Sanremo 2022, Gismondo contro Zalone virologo: “Porti rispetto”

(Adnkronos) – Maria Rita Gismondo contro Checco Zalone e il suo sketch sui virologi a Sanremo 2022. “Ha esagerato” secondo la microbiologa che aggiunge: “Sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e porti rispetto”, si sfoga l’esperta con l’Adnkronos Salute. Nei panni di Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, nel brano ‘Pandemia ora che vai via’ si è chiesto cosa sarà degli scienziati protagonisti di social e media quando calerà l’attenzione sul covid.

Le parole di Zalone non sono piaciute alla direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: “E’ vero che ci sono stati, da parte di alcuni” esperti, “comportamenti discutibili – ammette – Ma è anche vero che siamo tutti impegnati in prima fila, rinunciando da 2 anni anche alla vita personale. Non ci sto ad essere accomunata a colleghi litigiosi. Piuttosto – chiosa – avrei voluto che si ringraziassero tutti i sanitari”.