Sanremo 2022, Galli ‘risponde’ a Zalone: “Non sono virologo, non ho agente”

(Adnkronos) – “Non sono un virologo, faccio il professore di malattie infettive. In tv vado gratis, non ho un agente”. Il professor Massimo Galli risponde in maniera ‘puntuale’ al (quasi) collega Checco Zalone. Sul palco del Festival di Sanremo 2022, nella seconda serata, l’attore ha indossato i panni del virologo Oronzo Carrisi – cugino di Al Bano – e si è disimpegnato tra considerazioni sui volti noti dell’era covid, in procinto di tornare lontano dai riflettori con la fine della pandemia.

“Io non sono un virologo, sono un professore di malattie infettive”, dice Galli a Un giorno da pecora. “Ho lavorato per una vita su questioncelle come l’Aids, l’epatite, la tubercolosi, la malaria. Come stipendio sotto l’estetista ci stavo, ma per il resto non mi sono sentito con grossi complessi di inferiorità”. “Ora parlano tutti dei virologi? Magari dei virologi, io sono un professore di malattie infettive. Alcuni non avevano mai visto un virus prima nella loro vita professionale, ma non voglio essere antipatico o polemico. Se non ci fosse ‘mercato’ non ci sarebbe tutta questa richiesta. E’ per questo che ogni tanto faccio casino… Declino la maggioranza delle richieste di intervento. Io partecipo gratis”, aggiunge. “C’è chi si fa pagare? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere… Ho un agente? Assolutamente no. Anzi, faccio un annuncio: ho aperto una pagina Facebook ufficiale…”.