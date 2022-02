Sanremo 2022, Emma e gesto femminista: “Sono donna libera e ci metto sempre la faccia”

(Adnkronos) – “L’ho fatto perché mi viene spontaneo, perché ci sta, perché è un gesto forte delle donne e soprattutto di quelle donne che ci hanno reso oggi più libere con le loro battaglie”. Emma ribadisce la giustezza del gesto con le mani a raffigurare il simbolo del femminismo, con il quale ha accompagnato la sua esibizione a Sanremo 2022. “Qualcuno si è indignato, è vero; ma in tanti mi hanno ringraziata”, riferisce l’artista.

“In realtà – ricorda Emma – è un gesto che ho fatto anche in altre occasioni, Sanremo fornisce solo una lente di ingrandimento a tutto ciò che si fa sul palco dell’Ariston. Ma il gesto femminista più forte l’ho fatto quando, anziché essere alle prove di Sanremo, ero in piazza del Popolo a Roma per l’iniziativa di ‘Se non ora, quando?’. Sono una persona libera, una donna libera e mi piace prendere posizione, senza scendere mai a compromessi e continuando sempre a metterci la faccia”, sottolinea Emma.

(di Enzo Bonaiuto)