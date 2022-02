Sanremo 2022, ecco Beppe Vessicchio: ovazione al Festival

(Adnkronos) – Beppe Vessicchio sul palco di Sanremo 2022, accolto da una standing ovation. Il Maestro doveva accompagnare Le Vibrazioni sin dall’inizio del Festiva. Il debutto del direttore d’orchestra, guarito recentemente dal covid, è slittato ad oggi. Per la serata delle cover, Vessicchio è tornato sul palco dell’Ariston – salutato da una autentica ovazione del pubblico – anche se per suonare il pianoforte nel brano ‘Live and let die’, la canzone del film ‘Agente 007 – Vivi e lascia morire’, scritta da Paul McCartney.