Sanremo 2022 e Ornella Muti, Salvini: “Droga è morte”

(Adnkronos) – “La droga è morte, e sempre e comunque la combatterò. Onore ai ragazzi e alle ragazze che, a San Patrignano e in tutta Italia, lottano per la vita e per la libertà dalle dipendenze”. Matteo Salvini, leader della Lega, sui social si esprime così in relazione alle polemiche legate a Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022. L’attrice, che sarà sul palco con Amadeus nella prima serata, ha sfoggiato un ciondolo con la foglia di marijuana e oggi in conferenza stampa si è soffermata sul tema della cannabis terapeutica.

“Le polemiche di queste ore non sono un omaggio a Sanremo. Chi vuole trasformare l’Ariston in un comizio per la liberalizzazione delle droghe probabilmente confonde il Festival dei fiori con quello dell’erba… E sbaglia anche chi auspica che i riflettori si accendano su uno specifico referendum, perché agli italiani interessano di più quelli sulla giustizia”, dice Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e capogruppo in Vigilanza Rai. “L’edizione di quest’anno dà spazio a tanti idoli dei nostri ragazzi: costringerli a riflettere solo sulla droga è un’offesa all’artista e un cappio sul futuro di tutti”.