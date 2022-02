sanremo2022: super Mahmood – Blanco! Fuoriclasse Fiorello. Il commento della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2022 è trascorsa. Dopo un anno di stop forzato, il Teatro Ariston ritrova il pubblico in occasione della kermesse canora italiana. Grande emozione per quello che è l’evento più atteso dell’anno sul fronte musicale tra piacevoli sorprese e conferme e qualche nota dolente.

Musicalmente parlando, la canzone di Mahmood e Blanco è stata l’unica da pelle d’oca. Coinvolgente anche il brano di Gianni Morandi (come la sua fantastica giacca). Bene anche Noemi e La rappresentante di lista. Achille Lauro, sul quale c’erano grandi aspettative, propone un brano che rievoca Rolls Royce. Ana Mena non convince affatto.

Capitolo conduzione, Fiorello è senza dubbio il fuoriclasse della serata, capace di regalare sorrisi con la sua allegria e vivacità. Chissà che Festival sarebbe stato senza di lui. In coppia con Amadeus tutto gira nel migliore dei modi. Non è la stessa cosa nel tandem con Ornella Muti, forse per l’emozione del debutto per l’attrice.

Come ogni kermesse, non sono mancati problemi di audio durante le canzoni. Speriamo che dalla seconda serata tutto possa migliorare.

Sanremo 2022: la classifica della prima serata

Di seguito la classifica della prima serata con le votazioni della sala stampa. Sul podio Mahmood & Blanco, seguiti da La Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico