Sanremo 2022, ascolti: è boom Checco Zalone, suoi i picchi

(Adnkronos) – Per la seconda serata di Sanremo 2022 sono targati Checco Zalone i picchi d’ascolto. In termini di spettatori il picco è stato raggiunto alle 21.45, con 16.214.000 spettatori, al momento dell’ingresso in scena del comico pugliese dalla galleria del Teatro Ariston. Il picco in share, del 60.9%, è stato invece toccato alle 23.29 durante l’esibizione di Zalone nei panni del virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano.

E intanto l’Amadeus Ter fa la storia. La performance Auditel della serata di ieri entra negli annali della tv generalista. Per trovare una media d’ascolto migliore della seconda serata del festival occorre risalire agli anni Novanta: lo share medio di ieri è stato del 55.8%, per trovarne più alto bisogna tornare all’edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll che ebbe uno share medio del 65,42% di share. Mentre per l’ascolto (ma non di tutte le edizioni è disponibile la media in valori assoluti) bisogna tornare all’edizione del 2013 condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, quando la media di spettatori che seguirono la seconda serata fu di 13.330.000.

Per trovare un ascolto più alto in termini di spettatori di una prima parte della seconda serata sanremese occorre risalire al 2002, quando gli ascolti del Festival di Raffaella Carrà furono di 15.647.000 spettatori ma con una media di share inferiore (erano altri tempi, la platea totale della tv generalista era più larga), del 51,47%.