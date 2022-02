Samsung Galaxy S22 Ultra: le prime immagini dal web

Con l’avvicinarsi della data di introduzione, ogni giorno vengono visualizzate online nuove informazioni sulla prevista serie Galaxy S22 . Il Galaxy S22 Ultra sarà il nuovo modello di punta, come successore di S21 Ultra e Note 20 Ultra . Letsgodigital fornisce le prime anticipazioni sul nuovo modello di punta.

La nuova ammiraglia della serie S avrà per la prima volta un vano S Pen integrato. Il telefono sarà inoltre dotato di un nuovo design e di una quad camera da 108 MP migliorata.

Nell’ultimo periodo, tutti i dettagli sull’S22 Ultra sono già stati discussi. Dalla S Pen aggiornata con latenza ridotta di soli 2,8 ms, alla nuova lente Super Clear . Anche per quanto riguarda i colori, la memoria, il prezzo e la data di uscita tutto sembra ormai essere noto. In rete, infatti, è già apparsa tutta una serie di accessori ufficiali per Galaxy S22 Ultra . L’unica cosa che sembra mancare è la scatola di vendita. In quale confezione verrà consegnato il nuovo flagship di Samsung?

Scatola al dettaglio Galaxy S22 Ultra

Abbiamo anche ricevuto una risposta a questa domanda, grazie a Dohyun Kim che ha condiviso tramite Twitter una foto in bianco e nero di un box di vendita di Galaxy S22 Ultra. La foto purtroppo sembra un po’ poco chiara, ma il nostro grafico Parvez Khan, alias Technizo Concept , ha una soluzione per questo. Sulla base della foto trapelata, Technizo Concept ha realizzato una serie di rendering dell’S22 Ultra con l’imballaggio al dettaglio associato.

La confezione di vendita è molto simile alla scatola in cui viene consegnato il Galaxy S21. Questa non è una vera sorpresa, dopotutto, anche l’S22/S22+ sarà molto simile all’S21/S21+.

Non dobbiamo aspettare molto prima che Samsung riveli tutti i dettagli sulla serie Galaxy S22.

L’evento di lancio di Galaxy Unpacked si svolgerà mercoledì 9 febbraio 2022 . Non appena i dispositivi saranno introdotti ufficialmente, sarà possibile effettuare un preordine. Durante la prevendita, Samsung regalerà un set di Galaxy Buds Pro.

Prezzo e disponibilità previsti

Il Galaxy S22 Ultra verrà rilasciato per primo, venerdì 25 febbraio. Per il Galaxy S22 / S22+ devi pazientare per altre due settimane. Il rilascio di questi due modelli di smartphone avverrà venerdì 11 marzo.

Tutti e tre i modelli sono dotati di serie di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Una scheda di memoria microSD non sarà supportata, ma saranno rese disponibili varianti di memoria avanzate aggiuntive.

Samsung dovrebbe fissare il prezzo di partenza per il Galaxy S22 da 6,1 pollici a € 850. Il Galaxy S22 Plus da 6,6 pollici sarà in vendita al prezzo di € 1.050. Entrambi i modelli saranno disponibili al lancio in quattro colori: Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold. Il modello di punta, l’S22 Ultra da 6,8 pollici, sarà disponibile a partire da 1.300 euro. Questo dispositivo arriverà anche in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.