Smartphone Samsung Galaxy A23 5G

La serie di smartphone Galaxy S22 è stata annunciata ufficialmente da Samsung, che è in attesa dei nuovi modelli della serie A.

Il mese scorso, LetsGoDigital ha riferito che il Samsung A73 insieme ad altri quattro telefoni della serie A sono stati certificati in Russia. I Samsung A53 e A33 sono attesi per la fine di questo mese. Dobbiamo pazientare ancora un po’ per i economici Galaxy A23 e A13, questi smartphone saranno probabilmente annunciati alla fine di marzo 2022.

È il successore del Samsung A22 5G introdotto a giugno 2021 . Questo è il telefono 5G più economico che Samsung porta, il dispositivo è stato messo sul mercato per € 230. Nel frattempo emergono sempre più dettagli sul suo successore.

Samsung A23 con connessione per cuffie

Il sito Web Collegedunia ha pubblicato una serie di rendering e specifiche del telefono economico previsto da Samsung sulla base delle informazioni di OnLeaks. Il frontale avrà molte somiglianze con il suo predecessore. Il sistema della fotocamera posteriore è stato ridisegnato. In termini di design, avrà lo stesso aspetto del Galaxy A53 e dell’A73 .

Come il suo predecessore, il Samsung Galaxy A23 dovrebbe essere dotato di un display LCD da 6,6 pollici con una risoluzione del display Full HD+. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz viene mantenuta. Si tratta di un display Infinity-V, in altre parole è presente un notch a forma di V per la selfie camera. Questo probabilmente ospita un sensore di immagine da 13 megapixel. Preferisci un display AMOLED? Quindi il Galaxy A33 può offrire una soluzione: questo modello costerà probabilmente circa € 320.

Il sensore di impronte digitali è posizionato sul lato destro, nel pulsante di accensione. I tasti del volume sono integrati sul lato sinistro del dispositivo. Inoltre, in basso vediamo uno speaker, un microfono e una connessione USB-C.

Almeno altrettanto sorprendente, il Samsung A23 sarà dotato anche di una connessione da 3,5 mm, in contrasto con i modelli più costosi della serie A, come A33, A53 e A73. Per inciso, è la prima volta che gli smartphone Samsung serie A verranno rilasciati senza l’ancora tanto amato jack per le cuffie.

Tuttavia, Samsung non sembra osare omettere il jack da 3,5 mm su tutti gli smartphone della serie A: i telefoni più economici, incluso l’A23, saranno comunque dotati di una connessione per le cuffie per ascoltare la tua musica preferita cablata. .

Telefono Android Galaxy A23 con batteria grande

Secondo il sito web Collegdunia, il telefono funzionerà con il sistema operativo Android 11. Personalmente lo ritengo improbabile. Il suo predecessore funziona già su Android 11 . È quindi in linea con le aspettative che il nuovo modello avrà il più recente Android 12, abbinato alla One UI 4.1 .

Per inciso, sul sito di Collegdunia sono menzionate specifiche più contrastanti, ad esempio vengono menzionati sia uno schermo da 6,4 “che uno da 6,6″ – personalmente penso che ci siano ottime possibilità che si tratti di uno schermo LCD da 6,6”. Si parla anche di una risoluzione dell’immagine HD. Il suo predecessore, tuttavia, ha già uno schermo Full HD, quindi ritengo che anche la possibilità che sia uno schermo HD+ sia molto piccola. Inoltre, si parla di un sensore di impronte digitali in-display, ma anche di un sensore di impronte digitali laterale. Sembra probabile che Samsung integrerà il sensore di impronte digitali sul lato nel pulsante di accensione.

Il nuovo smartphone Samsung sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 700. Si tratta di un veloce processore di fascia media con modem 5G integrato, cotto secondo il processo a 7 nm. Presumibilmente, saranno integrati 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Inoltre, verrà probabilmente rilasciata una variante da 6 GB/128 GB. È un telefono con doppia SIM.

Una fotocamera quadrupla è posizionata sul retro. Si dice che sia composto da una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera di profondità da 2 MP e infine una fotocamera macro da 2 MP. I video possono essere acquisiti con risoluzione 4K a 30 fps.

Samsung ha dotato l’A22 di una batteria da 5.000 mAh, che è più che sufficiente per affrontare la giornata. Il Galaxy A23 sarà probabilmente dotato anche di una batteria da 5.000 mAh. La ricarica può essere effettuata a un ritmo ragionevole grazie al supporto per la ricarica rapida da 15 Watt.

Per quanto riguarda il prezzo, è in linea con le aspettative che Samsung utilizzerà all’incirca lo stesso prezzo al dettaglio suggerito. Il Galaxy A22 è stato rilasciato nei Paesi Bassi esclusivamente come modello 5G, per un prezzo al dettaglio suggerito di € 230. Nella vicina Germania è disponibile anche un modello 4G, con un display HD+ da 6,4 pollici leggermente più piccolo e meno nitido.

Stai cercando un telefono 5G ancora più economico? Quindi il Galaxy A13 può offrire una soluzione. Questo telefono sarà annunciato più o meno nello stesso periodo dell’A23.

Modelli di smartphone Samsung serie A e serie M 2022

Samsung presenterà probabilmente il nuovo modello della serie A alla fine di marzo o all’inizio di aprile. Prima di allora, sono attesi per primi i Galaxy A53 e A33 : questi smartphone erano già stati menzionati nella nota a piè di pagina del comunicato stampa del Galaxy Tab S8 .

Samsung riesce a ottenere vendite annuali elevate con i telefoni della serie A. Questi modelli di telefoni Samsung offrono un rapporto qualità-prezzo relativamente buono. Non è un caso che i Galaxy A52 e A52s siano i telefoni più venduti nel 2021. Si prevede che Samsung produrrà circa 25 milioni di unità di A13 / A23 / A33 e A53 quest’anno. Il produttore sudcoreano si aspetta risultati di vendita meno buoni dal più costoso A73, di questo telefono vengono prodotte circa 3,4 milioni di unità.

Naturalmente, ci sono anche diversi smartphone della serie M in programma. Questi sono anche telefoni Samsung economici, che di solito hanno una batteria extra potente. Galaxy M13, Galaxy M33 5G e Galaxy M53 5G sono previsti intorno al secondo trimestre del 2022.