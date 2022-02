Salvini: “Morisi? Per il suo bene gli sconsiglio di lavorare con me”

(Adnkronos) – Luca Morisi? “Per me l’amicizia e la lealtà vengono prima di ragionamenti politici. Luca sta bene ed è quello che mi interessa. E’ stato massacrato perché lavora con me. Vicende di vita privata non mi interessano… non sono nessuno per giudicare. Mi metto nei panni di chi è stato massacrato per giorni e giorni, ha dovuto spegnere il telefonino e andare molto lontano dall’Italia per giorni e giorni”. Così Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro ‘Lobby & Logge’. “Luca sta bene – ribadisce Salvini a proposito del suo ex guru dei social – riprenderà a lavorare. Gli sconsiglio di lavorare con me. E’ bravissimo, sul mercato potrebbe guadagnare dieci volte di più. Crede nella nostra battaglia. Gli sconsiglio io di tornare vicino a me, ma per il bene suo”.