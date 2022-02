Roberta Morise partecipa all’evento nello show room toscano di Atelier Nieri, eccellenza italiana.

La bellissima Roberta Morise insieme a Maurizio Nieri, designer e membro della governance dell’azienda di famiglia hanno aperto le porte dello splendido show room di Quarrata, in Toscana. Una storia aziendale iniziata nel 1929 quella di Atelier Nieri che ha avuto una vera e propria svolta negli anni ’50: oggi è la quarta generazione della famiglia Nieri che continua a farsi apprezzare ed ammirare in molti Paesi del mondo.

Raffinatezza ed eleganza sono gli ingredienti di un mix perfetto che, stagione dopo stagione, continua a conquistare sempre di più gli estimatori di questi prestigiosi prodotti unici, equiparabili ad opere d’arte.

“Realizziamo salotti nel pieno rispetto del made in Italy – racconta Maurizio Nieri – progettiamo modelli su misura, adatti non solo a tutte le aree della casa, ma anche a spazi come hotel, negozi e qualsiasi altro luogo di lavoro. Sono molto felice di aver organizzato quest’evento a cui ha partecipato la conduttrice Roberta Morise, una professionista conosciuta ed amata dal pubblico tv. E sono soddisfatto che una donna come lei abbia compreso quanto è stato impegnativo per noi affermarsi in un mercato sempre in evoluzione”.

Questo brand ha valicato con audacia i confini del nostro Paese pianificando tutte le strategie scaturite da decenni di grande esperienza.

“E’ stato un evento all’insegna della cordialità, mi sono trovata molto bene in questa realtà aziendale che inorgoglisce noi italiani”, riferisce con entusiasmo Roberta Morise che aggiunge: “Sapere che un’azienda è stata creata quesi un secolo fa ed cresciuta tantissimo negli anni grazie all’impegno di una famiglia di lavoratori è una ragione in più per rafforzare l’idea che nel nostro Paese ci sono eccellenze straordinarie. E’ inutile sottolineare che amo questi prodotti, sono di ottima qualità”.

I salotti Atelier Nieri hanno uno stile unico si adattano all’evoluzione del gusto e alle nuove tendenze di arredamento delle nostre case.