Roberta Morise a L’eredità

Da questa sera c’è una novità in tv: Roberta Morise alle 18.45 accanto a Flavio Insinna condurrà L’eredità su Raiuno. Dopo più di 10 anni la bellissima conduttrice calabrese ritorna “a casa”. Nel 2006 fu scelta da Carlo Conti che all’epoca conduceva il fortunato quizshow. Roberta fin da subito fu altissima dal pubblico. La sua carriera iniziò a decollare, subito dopo è stata co-conduttrice de “I migliori anni” sempre accanto a Carlo Conti sulla rete ammiraglia della Rai e ha avuto la possibilità di mettere in evidenza le sue doti canore. Lo spettacolo di Raiuno ha toccato punte di share impensabili e dopo questa straordinaria esperienza televisiva Roberta ha anche inciso un disco “E’ soltanto una favola”. Dal settembre del 2013 al 2017 ha condotto “Easy Driver”, il programma di Raiuno dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia. A Febbraio 2018, a San Remo, durante il Festival della Canzone Italiana, ha condotto con l’avvocato Cataldo Calabretta il format “L’Italia in Vetrina”. Accanto a Dario Vergassola ha condotto su Sky Arte “Sei in un Paese Meraviglioso”. Dal 2018 per due stagioni è stata la conduttrice de “I Fatti Vostri” su Raidue, la popolare trasmissione presentata da Giancarlo Magalli, ideata e diretta da Michele Guardì. Lo scorso anno ha fatto parte del cast di “Detto Fatto”, il magazine di Raidue condotto da Bianca Guaccero e, da settembre èopinionista a “La vita in diretta” con Alberto Matano. Roberta in questo periodo è molto impegnata e tra uno studio tv è un set fotografico ha partecipato ad un evento in Toscana all’insegna del Made in Italy a Quarrata, in provincia di Pistoia, da Atelier Nieri, un marchio di salotti, conosciuto in tutto il mondo.