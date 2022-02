Riassunto: Yokogawa è stata selezionata come integratore di sistemi per un collaudo sul campo di un sistema di automazione di Open Process

– In collaborazione con ExxonMobil per far progredire il sistema OPA dal banco di prova a uno stabilimento di produzione nel mondo reale –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) ha annunciato di essere stata selezionata da ExxonMobil come integratore di sistemi per il primo collaudo sul campo di un sistema di automazione di processi aperti (Open Process Automation, OPA)* sviluppato per la gestione di un intero stabilimento di produzione. Il collaudo sul campo, che avrà luogo presso lo stabilimento di produzione di ExxonMobil ubicato sulla Costa del Golfo degli Stati Uniti, è finalizzato alla sostituzione del sistema di controllo distribuito (distributed control system, DCS) e dei controllori logici programmabili (programmable logic controller, PLC) attualmente in uso con un sistema unico integrato conforme allo standard di automazione di processi aperti (Open Process Automation, O- PAS™).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

