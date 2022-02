Riassunto: Wemade svela un nuovo staking game per MIR4

Ecco MIRAGE, lo staking game con personaggi NFT.





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Wemade ha presentato MIRAGE, un nuovo staking game con personaggi NFT, espandendo il multiverso del suo acclamato gioco MMORPG, MIR4.

MIRAGE è un rivoluzionario staking game ambientato in un universo parallelo che esiste separatamente da MIR4 pur essendo interconnesso con l’ecosistema alimentato da Draco. I giocatori possono integrare i loro personaggi NFT di MIR4 nel mondo MIRAGE basato sul web per estrarre vari nodi della Hidden Valley per Darksteel e Septaria. MIRAGE offre un nuovo approccio allo staking, costruito sui fondamenti del macromanagement attraverso la gamificazione degli NFT dei personaggi come beni giocabili, espandendo così la gamma di attività economiche all’interno dell’ecosistema MIR4.

I giocatori hanno bisogno di un account e un portafoglio WEMIX per partecipare e devono arruolare uno o più personaggi NFT nel loro MIRAGE roster.

