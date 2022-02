Riassunto: Verimatrix lancia la piattaforma Secure Delivery per fornire protezione delle entrate, agilità e valore aggiunto per proteggere contenuti, applicazioni e dispositivi

Il lancio continua lo spostamento di Verimatrix verso la fornitura di moderne soluzioni anti-pirateria e di cybersecurity basate su cloud che permettono ai clienti di proteggere la loro impresa, provare nuovi strumenti, effettuare l’onboarding più velocemente, favorire la crescita e scalare a velocità SaaS

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), leader nell’alimentazione del moderno mondo connesso con la sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi il lancio della Verimatrix Secure Delivery Platform.

La Verimatrix Security Delivery Platform è un potente ecosistema cloud che combina servizi di cybersecurity e anti-pirateria in un’unica esperienza, fornendo un valore ineguagliabile alle aziende di media, ai proprietari di contenuti, ai fornitori di media in streaming e agli operatori di trasmissione in tutto il mondo.

