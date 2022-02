Riassunto: Velodyne Lidar vince la causa per il brevetto intentata da Quanergy presso la Corte d’Appello del Circuito Federale

Il nono Circuito della Corte d’Appello degli Stati Uniti conferma la validità del brevetto statunitense 7,969,558 di Velodyne

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi di avere vinto la causa per il brevetto intentata dal concorrente Quanergy. Nel pronunciare la propria sentenza, il nono Circuito della Corte d’Appello degli Stati Uniti ha confermato la brevettabilità di tutte le rivendicazioni relative all’innovativo brevetto 7,969,558 di Velodyne. Il brevetto terminante con le cifre 558 fa riferimento a un sistema di misurazione 3D di nuvole di punti basato sulla tecnologia lidar, usato per applicazioni robotiche, soluzioni industriali, infrastrutture intelligenti, veicoli autonomi, sistemi avanzati di assistenza al conducente (advanced driver assistance systems, ADAS) e altri impieghi.

“Velodyne accoglie con piacere la decisione del Circuito Federale, che conferma la validità del nostro rivoluzionario brevetto per una tecnologia lidar a visione panoramica”, ha dichiarato il dott. Ted Tewksbury, amministratore delegato di Velodyne Lidar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori



InvestorRelations@velodyne.com

Media



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com