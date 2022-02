Riassunto: Vantaa Energy espande la partnership stretta con Hansen per coprire le operazioni di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN) è lieta di annunciare l’espansione della partnership stretta con Vantaa Energy Ltd. Nell’ambito di tale accordo, Vantaa Energy, uno dei più grandi fornitori comunali di energia elettrica in Finlandia, amplierà l’utilizzo di Hansen Trade per coprire le operazioni di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica (mFRR). L’accordo è basato su contratti che comportano contrattazioni infragiornaliere automatizzate effettuate mediante Hansen Trade.

La soluzione di regolamentazione delle contrattazioni di energia elettrica disponibile con Hansen Trade mette in grado Vantaa Energy di automatizzare le licitazioni sull’energia elettrica. La funzionalità di attivazione elettronica e il correlato importo minimo delle offerte più piccolo consente inoltre una migliore ottimizzazione della capacità.

Hansen Trade include anche funzioni – come il collegamento delle offerte – che permetteranno a Vantaa Energy di tenere conto più efficacemente dei limiti sull’aumento di produzione da parte delle centrali elettriche, seguendo il cambiamento del mercato sulla base del modello di bilanciamento nordico.

