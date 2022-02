Riassunto: Toshiba intende espandere la sua capacità di produzione di semiconduttori di potenza con una struttura per la fabbricazione di wafer da 300 millimetri

– La produzione della Fase 1 aumenterà di 2.5 volte la capacità produttiva –

KAWASAKI, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba”) quest’oggi ha annunciato che costruirà un nuovo impianto per la fabbricazione di wafer da 300 millimetri per semiconduttori di potenza presso la sua principale base di produzione per semiconduttori discreti, Kaga Toshiba Electronics Corporation, nella Prefettura di Ishikawa Prefecture. La costruzione avverrà in due fasi, permettendo di ottimizzare il ritmo dell’investimento in linea con le tendenze del mercato, con l’inizio della produzione della Fase 1 previsto entro l’esercizio 2024.





