Riassunto: Thales sviluppa le relazioni con Google Cloud per aumentare la fiducia dei clienti nel cloud

Rapporti più ampi offrono alle aziende un chiaro percorso per utilizzare con sicurezza dati altamente sensibili in Google Cloud Platform (GCP)

Consentono la soluzione di crittografia “onnipresente” Ubiquitous Data Encryption, che combina Confidential Computing di Google Cloud con CipherTrust Cloud Key Manager di CipherTrust

Thales CipherTrust Data Security Platform consente agli utenti di creare e gestire le chiavi di cifratura per lo spostamento dei dati su Confidential Computing di Google Cloud

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Ampliando la partnership di lunga data delle due aziende, Thales e Google Cloud ora stanno collaborando per rafforzare la sicurezza dei dati per i clienti che migrano i propri carichi di lavoro sul cloud. La soluzione di Thales e Google Cloud consente a Ubiquitous Data Encryption, un’offerta unificata che offre il dominio completo sui dati a riposo, in uso e in transito, il controllo essenziale completo e centralizzato di proprietà del cliente e gestito dallo stesso.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO PER LA STAMPA

Thales, Relazioni con i media

Sicurezza

Vanessa Viala



+33 (0)4 42 36 58 63



vanessa.viala@thalesgroup.com