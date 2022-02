Riassunto: Tech Mahindra lancia TechMVerse per promuovere il commercio nel metaverso

L’obiettivo è quello di sfruttare le capacità di rete e infrastrutturali leader a livello mondiale in collaborazione con hyperscaler e imprese in fase d’avviamento per la creazione di casi d’uso B2B in tutti i settori

HYDERABAD, India–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, prestigioso fornitore di soluzioni e servizi di consulenza, per la trasformazione digitale e la riconfigurazione delle attività, ha annunciato in data odierna il lancio di TechMVerse, la sua divisione dedicata al metaverso, per l’offerta ai propri clienti di esperienze interattive e coinvolgenti nel metaverso. Con l’obiettivo di trasformare l’esperienza dei clienti e generare risultati concreti sul piano commerciale, Tech Mahindra attingerà alle proprie capacità di rete e infrastrutturali leader a livello mondiale, insieme alle proprie competenze tecnologiche fondamentali, tra cui intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) pervasiva, blockchain, 5G, realtà aumentata (Augmented Reality, AR), realtà virtuale (Virtual Reality, VR) e informatica quantistica, per la creazione di casi d’uso B2B in tutti i settori.

Nella fase preliminare, Tech Mahindra coglierà le opportunità presentate dal metaverso attraverso vari casi d’uso, tra cui la concessionaria auto basata sul metaverso DealerVerse, il mercato NFT Middlemist e la banca virtuale e centro di gaming Meta Bank.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

