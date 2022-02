Riassunto: TANAAKK ha sottoscritto un impegno di 100 milioni di dollari per il nuovo HITSERIES FUND

La startup transfrontaliera con sede a Tokyo che fornisce Growth-as-a-Service ai propri clienti del settore.



HITSERIES fornisce DevOps, RevOps ed EquityOps per i portafogli SaaS Fortune 500.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–TANAAKK K.K. (Sede centrale: Tokyo, Giappone; CEO: Shoichiro Tanaka, “TANAAKK”) ha annunciato un impegno iniziale di 100 milioni di dollari per il nuovo HITSERIES FUND per l’investimento in startup SaaS interne di Fortune Global 500 e nella relativa catena di fornitura SaaS.

PRECEDENTI ESPERIENZE

Shoichiro Tanaka, socio di HITSERIES FUND, ha diverse esperienze di investimento transfrontaliero, con un record IRR molto più elevato rispetto al Cambridge Associates LLC US Venture Capital Index® avendo ottenuto il 50,1% nell’anno fiscale 2020.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni su questo articolo: info@tanaakk.com +81 355338771



1F 2-3-2 Marunouchi Chiyoda Tokyo 100-0005 Giappone



Masayoshi Aoki COO Attorney at law, TANAAKK K.K.