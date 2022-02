Riassunto: T-Mobile e Deutsche Telekom lanciano T-IoT per semplificare la connettività IoT globale per le aziende

La nuova dirompente soluzione IoT semplificherà l’implementazione e la gestione delle connessioni IoT in tutto il mondo

La notizia: T-Mobile e Deutsche Telekom hanno lanciato oggi T-IoT; una nuova dirompente soluzione IoT sviluppata allo scopo di semplificare la connettività IoT globale per le aziende.





Perché è importante: Il 5G sta spianando la strada al futuro dell’IoT ed è giunta l’ora che le aziende entrino a far parte del mondo connesso. Ma c’è un problema. Gli operatori di telefonia rendono la connettività IoT globale DAVVERO complessa.

Per chi è stato pensata: Per le aziende che desiderano trasformare le loro attività attraverso l’IoT e prepararsi per l’era del 5G.

BELLEVUE, Washington e BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) e Deutsche Telekom AG (NASDAQ: DTEGY) hanno lanciato oggi T-IoT; una soluzione aziendale completa per la connettività IoT globale, la gestione di piattaforme e assistenza.

