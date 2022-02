Riassunto: Sitel Group® inclusa per il 16° anno consecutivo nell’elenco Global Outsourcing 100 dell’IAOP®

Il riconoscimento premia l’impegno di Sitel Group a favore dell’eccellenza e del continuo miglioramento, segni distintivi del settore dell’esternalizzazione

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Sitel Group®, tra i maggiori fornitori globali di prodotti e soluzioni per l’esperienza dei clienti (customer experience, CX), ha annunciato oggi di essere stata inclusa nell’elenco Best of The Global Outsourcing 100® stilato dall’IAOP® (International Association of Global Outsourcing Professionals), l’Associazione internazionale dei professionisti dell’esternalizzazione globale, e pubblicato ogni anno da FORTUNE® Custom Projects.

“Sitel Group è orgogliosa di proporre soluzioni di alto livello per l’esperienza dei clienti e particolarmente onorata di essere stata nominata tra i leader dell’esternalizzazione globale per il sedicesimo anno consecutivo” ha dichiarato Laurent Uberti, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sitel Group.

