Riassunto: Shin-Etsu Chemical si accinge a effettuare un investimento di oltre 80 miliardi di yen per aumentare la capacità della propria linea di prodotti funzionali avanzati in silicone

Continueremo a investire negli impianti di produzione per soddisfare la forte crescita della domanda

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Sede centrale: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh) allocherà oltre 80 miliardi di yen in investimenti strutturali nel comparto dei siliconi, tra le proprie principali attività, con l’obiettivo di espandere e rafforzare ulteriormente quest’area di business.

Successivamente all’annuncio effettuato a settembre 2018 riguardante il piano di investimenti strutturali da 110 miliardi di yen per il comparto dei siliconi, Shin-Etsu Chemical ha deciso di aumentare di 1,5 volte rispetto al livello precedente la capacità di produzione di un materiale intermedio dei siliconi, il monomero del silicone, presso i propri due impianti in Giappone e Thailandia.

