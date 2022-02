Riassunto: SEGA of America e Paramount Pictures collaborano con JAKKS Pacific e Disguise per presentare i nuovi giocattoli e costumi associati a Sonic the Hedgehog 2

I fan di Sonic possono ottenere i nuovi oggetti da collezione prima dell’uscita del film

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) e Disguise, Inc. hanno annunciato oggi una nuova linea di giocattoli e costumi che sarà lanciata nella primavera del 2022 per celebrare il film della Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 2. La nuova linea di merchandising di JAKKS includerà action figure, playset, veicoli, peluche e altri oggetti da collezione appena in tempo per l’uscita internazionale del film.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Whitney Hatfield



858-391-3639



whatfield@jakks.net

Evan Bader



Evan.Bader@SegaAmerica.com