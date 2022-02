Riassunto: RIDDLE&CODE collabora con CEVT all’iniziativa Drive&Stake per sviluppare soluzioni mirate alla nuova era della mobilità

RIDDLE&CODE, il leader europeo delle soluzioni per l’interfaccia della blockchain, oggi annuncia la collaborazione con il centro per l’innovazione CEVT. La partnership sfrutta lo stack tecnologico basato sulla blockchain di RIDDLE&CODE ed è incentrata sulla trasformazione dei veicoli in agenti autonomi, oltre all’implementazione di soluzioni più scalabili, per la nuova era della mobilità.





VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Drive&Stake, una soluzione end to end decentralizzata e scalabile per la creazione di marketplace di dati sulla mobilità automatizzata, promuove lo scambio di informazioni a livello di settore e, tramite l’analisi dei dati in tempo reale, offre un’ampia panoramica ai partecipanti dell’ecosistema della mobilità. La piattaforma supporta una vasta tipologia di casi di utilizzo, tra cui il pagamento in base all’uso degli automezzi, i parcheggi in rete per il car sharing, i modelli di mobilità con incentivi, le batterie EV sostenibili e la tracciabilità della supply chain.

