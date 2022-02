Riassunto: Radisys presenta le sue ultime soluzioni aperte per i settori delle telecomunicazioni e del coinvolgimento digitale all’evento #MWC22

Operative all’intersezione di tre fattori chiave: disaggregazione, banda larga ovunque e monetizzazione avanzata

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato in data odierna che esporrà il suo portafoglio di soluzioni aperte end-to-end per i settori delle telecomunicazioni e del coinvolgimento digitale al MWC Barcelona 2022 presso lo stand n. 5B81. Con il successo della disaggregazione della sua soluzione di punta Media Server che opera attualmente su oltre 200 reti, Radisys sta estendendo ora i principi di disaggregazione alle sue soluzioni di accesso a reti a banda larga fisse e mobili. Le Funzionalità di rete basate su software, combinate ai componenti Hardware aperto di Radisys, sono ora pronte per l’implementazione degli operatori che così potranno iniziare a sfruttare i vantaggi di architetture di rete moderne.

