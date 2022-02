Riassunto: Planview è stata riconosciuta da una società di ricerca indipendente come leader nella gestione strategica del portafoglio

Planview riceve i punteggi più alti nella pianificazione strategica e nella gestione del portafoglio, nella tabella di marcia dell’innovazione e nei criteri di performance

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Planview, leader globale nelle soluzioni di Gestione del portafoglio e Gestione del lavoro, oggi è stata nominata “Leader” nel recente rapporto: The Forrester Wave™: Strategic Portfolio Management Tools, Q1 2022, for Planview® Enterprise One. (Strumenti di gestione strategica del portafoglio, 1° trimestre 2022, per Planview® Enterprise One). Planview ha ricevuto i punteggi più alti nei criteri di pianificazione strategica e gestione del portafoglio, supporto decisionale, architettura aziendale, integrazione, performance e tabella di marcia dell’innovazione.

Secondo il rapporto, “durante la pandemia, le aziende hanno riconosciuto che la connessione e la trasparenza sono diventate fondamentali per sopravvivere o, meglio ancora, prosperare nel corso di situazioni difficili.”

