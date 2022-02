Riassunto: Parexel estende la collaborazione strategica con Medidata per migliorare la realizzazione di studi clinici decentralizzati

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società Dassault Systèmes, ha annunciato oggi che Parexel, una delle principali organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) a livello mondiale incentrata sullo sviluppo e sulla realizzazione di nuove terapie innovative per il progresso della salute dei pazienti, sta estendendo la collaborazione strategica tra le due aziende, che dura da 15 anni. Questo si basa sul rapporto di fiducia tra le due società e fissa l’obiettivo di avviare insieme una nuova era di tecnologia decentralizzata degli studi clinici (DCT, decentralized clinical trial technology) per il settore delle scienze della vita.

“ L’obiettivo prioritario di Parexel è fornire soluzioni incentrate sul paziente che migliorano l’esperienza degli studi clinici e rendono la partecipazione più accessibile a tutti”, ha dichiarato Clare Grace, Ph.D., Chief Patient Officer presso Parexel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom Paolella



Senior Director, Corporate Communications & Affairs



+1-848-203-7596



thomas.paolella@3ds.com

Paul Oestreicher



External Communications Director



+1-917-522-4692



paul.oestreicher@3ds.com