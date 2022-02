Riassunto: OneRail citata nella Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies 2021 di Gartner®

Menzionata come fornitore rappresentativo





ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–OneRail, prestigioso e innovativo fornitore di soluzioni per l’esecuzione delle consegne dell’ultimo miglio, ha recentemente annunciato di essere stata inclusa da Gartner tra i fornitori rappresentativi nella Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last Mile Technologies.

Considerata la continua ricerca di modi per ottimizzare le attività del proprio parco veicoli da parte delle organizzazioni, i leader delle tecnologie per catene di fornitura potranno utilizzare le ricerche presentate nella guida per comprendere il mercato attuale e valutare soluzioni.

L’impareggiabile rete nazionale di corrieri di OneRail, che conta 9 milioni di conducenti in oltre 220 importanti città statunitensi, è parte di una soluzione SaaS completa, comprendente un’API smart-matching (abbinamento intelligente), il team Exceptions Assist™ operante ininterrottamente e micro-centri di supporto per il monitoraggio dell’inventario a livello di magazzino.

