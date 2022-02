Riassunto: NTT apre il suo settimo centro dati, con ulteriori investimenti programmati per espandere la capacità a oltre 120MW a Londra

NTT prevede di raddoppiare la capacità dei suoi centri dati londinesi nel quadro degli investimenti continuativi nel Regno Unito, a supporto dell’accelerazione della trasformazione digitale e dell’ambiente IT ibrido

La sostenibilità resta prioritaria per la progettazione dei centri dati di NTT, con tutti i suoi siti britannici alimentati al 100% da energie rinnovabili

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La divisione Global Data Centers di NTT Ltd., riconosciuta come leader nella valutazione mondiale 2021 sui vendor di servizi di co-locazione e interconnessione dei data center di IDC MarketScape1, sta aumentando la diffusione dei suoi centri dati globali interconnessi per rafforzare la dorsale digitale dell’azienda mirata al mercato londinese.

