Riassunto: NetApp acquisisce Fylamynt per l’aggiunta di funzionalità di automazione al portafoglio CloudOps leader del settore di Spot by NetApp

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato oggi l’acquisizione di Fylamynt, un’innovativa azienda di tecnologie di automazione CloudOps finanziata con capitale di rischio che consente ai clienti di creare, eseguire, gestire e analizzare i flussi di lavoro in modo sicuro in qualsiasi ambiente cloud low-code o no-code. I dettagli finanziari della transazione non sono stati divulgati.

Le organizzazioni che stanno migrando al cloud e che operano in ambienti cloud devono poter operare a un ritmo sostenuto e codificare le proprie infrastrutture.

