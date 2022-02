Riassunto: Method annuncia una nuova nomina in seno ai vertici aziendali per accelerare la crescita nel mercato dell’UE

Patrick Kalaher, il nuovo direttore della divisione Europa di Method, apporta alla società esperienza nella creazione di aziende di design strategico nel mercato dell’UE

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Method, Inc., divisione specializzata in design strategico del leader del settore dell’ingegneria digitale, GlobalLogic Inc., ha annunciato oggi la nomina di Patrick Kalaher a direttore della divisione Europa. Patrick apporta a Method una vasta esperienza acquisita nel corso della sua carriera nel settore del design e nello sviluppo ed espansione di aziende di design europee. La nuova nomina costituisce un passo importante per la realizzazione della strategia di Method finalizzata all’espansione dei suoi servizi di progettazione e ingegneria leader nel mercato dell’UE, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una gamma più ampia di clienti europei nell’ambito delle loro iniziative di trasformazione digitale.

Originario del Canada, Patrick ha detenuto diverse cariche strategiche presso prestigiose società di design tecnologico negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania e risiede ora a Lucerna, in Svizzera.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

