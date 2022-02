Riassunto: Mavenir pronta a presentare la rete core 5G end-to-end comprensiva dei servizi IMS e di automazione ospitati su AWS

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasforma il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi che presenterà al Mobile World Congress 2022 la rete core 5G ospitata sul cloud di Amazon Web Services (AWS) per diversi casi d’uso 4G/5G. Mavenir sta già collaborando con i clienti a sperimentazioni in vista dell’utilizzo della soluzione end-to-end su AWS.

Mavenir implementerà il pacchetto core nativo insieme ai servizi IMS, voce, di messaggistica e ai componenti di orchestrazione ospitati su AWS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per le relazioni pubbliche presso Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (Stati Uniti)



Emmanuela Spiteri (EMEA)